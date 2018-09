"Work in progress": mostra di fumetto all'Associazione Culturale Fantalica di Padova

Nel mondo contemporaneo la forma del “fumetto lungo” sta prendendo piede già da diversi anni. Dai primi anni 2000 sono cambiate le tendenze nei formati di lettura e di pubblico dei fumetti. Pur continuando a essere presenti in edicola testate come Topolino, Tex e altri classici Bonelli e non, il mercato si è aperto alle librerie.

Il formato più rappresentativo del fumetto oggi è il graphic novel: il romanzo a fumetti. Un nuovo formato che dà spazio a narrazioni più ampie, non solo per quantità di pagine ma anche per possibilità narrative. Attraverso questo taglio sono passati alla storia fumetti come “Maus” di Art Spiegelman, che racconta la persecuzione nazista contro gli ebrei, o “Persepolis”, dell’iraniana Marjane Satrapi, che incrocia il racconto autobiografico della sua giovinezza alla storia recente dell’Iran.

Proprio sul tema del Graphic Novel si concentra la mostra “Work in Progress” proposta dall’Associazione Culturale Fantalica. Sabato 29 settembre, dalle 10 fino alle 20, la sede dell'Associazione Culturale Fantalica si anima aprendo le sue porte al pubblico: per l'intera giornata saranno esposte una selezione di tavole a fumetti dell'artista Francesco Saresin e alcuni disegni originali dei corsisti del corso di fumetto svoltosi all’associazione stessa nella scorsa primavera.

La mostra presenta e rende noto il lavoro che c’è dietro alla realizzazione di un fumetto, in particolare per quanto riguarda la struttura del disegno, degli originali. Associate alle tavole finite potrete ammirare studi, schizzi e bozze, matite e tavole scartate. Anche le tavole complete sono spesso rilavorate, corrette in più punti.

L’autore di fumetti Francesco Saresin, docente del corso di fumetto a Fantalica, oltre che autore di Daniele tra gli alberi (Canicola edizioni, 2016, Bologna) è fondatore del collettivo di fumettisti Brace, opera nel campo dell’autoproduzione a fumetti. L’esposizione presenterà una selezione di tavole da vari lavori dell’autore, oltre ad alcuni “work in progress”, ossia disegni, schizzi, bozze, che mostrano le varie fasi del lavoro che portano l’opera dall’idea al disegno definitivo.

Insieme ai lavori dell’autore saranno esposti anche alcuni disegni originali dei corsisti del corso di fumetto svoltosi all’associazione Fantalica nella scorsa primavera. Il corso ha supportato la crescita di giovani appassionati, portandoli attraverso un percorso di esperienze di fumetto artistico fino alla realizzazione di un racconto breve a fumetti. I risultati sono visibili all’esposizione, sia nella forma degli originali che di una copia stampata che raccoglie le storie a fumetti complete e disponibili per la lettura.

Info

