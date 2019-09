A Padova un workshop di acquerello con Igli Arapi

Arriva a Padova Igli Arapi artista e acquerellista internazionale ospitato per un workshop di una giornata dall'Associazione Onda Creativa. Di origine albanese, vive e lavora in Puglia.

IGLI ARAPI - Diplomato al Liceo artistico di Tirana si trasferisce in Italia e si Diploma presso l'Accademia di Belle Arti di Bari. La rivista “Arte”, della Mondadori Editore, lo inserisce fra le 200 giovani promesse. Ha partecipato in diverse mostre collettive e concorsi regionali, nazionali ed internazionali classificandosi tra i primi posti. E’ ospite e premiato in più di una rassegna come Maestro D’arte. Riconoscimento con Premio Speciale per il contributo nell’arte e citazioni tra i quotidiani come Corriere Della Sera, Corriere Del Giorno, Il Quotidiano, Catalogo dell’arte moderna della Mondadori e attualmente collabora con due gallerie d’arte.

Insegna disegno e pittura a Martina Franca e Alberobello.

Informazioni e contatti

Web: http://www.associazioneondacreativa.it

Evento Facebook