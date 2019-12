Al Museo Esapolis di Padova un workshop di acquerello

Progetto inserito in "Animalia" Incontri di Pittura e Disegno Naturalistico. Un workshop con l'artista Serbo Penovac che si serve dell’acqua , della china e dell’acquerello per creare dipinti misteriosi ed energici. Nei suoi lavori introduce elementi di colore e di spazio in negativo . Sintetizza le forme per rendere il dipinto energico e di gran classe.

Prerequisiti per la partecipazione: è richiesta una minima conoscenza dell’acquerello. È rivolto soprattutto a coloro che hanno la necessità di lavorare più liberamente.

Appuntamento il 9 e 10 maggio 2020 a Padova presso il Museo Esapolis.

Informazioni e contatti

Web: http://www.associazioneondacreativa.it

