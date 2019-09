Un workshop di character design manga al Museo della Padova Ebraica

In occasione della mostra temporanea "Jewish Manga Art. La bellezza del rigore" di Thomas Lay, il Museo della Padova Ebraica ospita mercoledì 11 settembre 2019 dalle ore 16 alle ore 19 il Workshop di Character design Manga.

Thomas Lay, autore delle tavole in mostra al Museo, sarà presente e introdurrà il workshop raccontando la sua esperienza di studente di Manga in Giappone. Il laboratorio sarà condotto da Carlo Piu, docente del corso di fumetto e concept art per videogames della Scuola Internazionale di Comics di Padova



Durante il laboratorio verranno affrontate le tecniche di disegno che sono alla base della creazione di un personaggio a fumetti. Materiali necessari: fogli da disegno formato A4, matite, gomma, gomma pane.

Informazioni e contatti

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (massimo 25 partecipanti):

padovaebraica@coopculture.it – 049661267

Web: https://www.museopadovaebraica.it

Evento Facebook