Workshop di drammaturgia con Andrea Pennacchi “Carichi Sospesi”

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/106557243297807/

Tempi schiodati, i nostri (e proprio io devo riordinare?): il drammaturgo amletico, perché scrivi teatro, oggi?

Come faccio a capire se una storia è “buona”?

Cosa gira nei circuiti?

L’epica, ancora (da Omero ai Wu Ming).

Il canto della festa e quello della capra: commedia o tragedia?

Polèmos è il padre di tutto: non c’è storia senza conflitto, non c’è conflitto senza storie.

Mito e carattere: viene prima la trama o il personaggio?

La partita perfetta: la struttura in tre atti.

COSTI: euro 100 a partecipante, minimo 11 persone.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni verranno fatte via email a carichisospesi@gmail.com lasciando i propri dati (nome, cognome, residenza, mail e telefono), per accertarsi della disponibilità del posto dopo di ché, per renderla effettiva andrà versata una caparra di euro 50 con bonifico bancario.

La rimanente quota andrà versata all’arrivo prima dell’inizio dello stage.