Stage con Sierra Boggess al Teatrò di Abano Terme

La Dreaming Academy, Accademia di musical e spettacolo di Padova, con la collaborazione dei suoi media partners Silvia Girotto (Rassegna Masterclass Voce), Maria Meoni e Irene Romano ( Danza Dance ) è riuscita finalmente a realizzare il sogno di moltissimi italiani amanti del musical e del bel canto: invitare per la prima volta in Italia un’icona del musical mondiale, Sierra Boggess.

Prima di arrivare al successo, Sierra ha iniziato la sua carriera come sostituta nel ruolo di Cosette nella tourneè statunitense del musical “Les Miserables” per poi raggiungere la notorietà nel 2007 interpretando la prima Ariel nell’adattamento musical de “La Sirenetta” a Broadway, ruolo con cui ha riscosso un grande successo di critica e che l’ha portata ad interpretare altri ruoli di grande rilevanza come Christine nel “The Phantom of the Opera” e Fantine de “Les Miserables”, che hanno consacrato la sua carriera nel panorama internazionale del musical e non solo.

La Dreaming Academy darà quindi a tutti gli amanti del musical e del bel canto la grandissima e unica opportunità europea di poter partecipare a 2 indimenticabili giornate di workshop dedicate ad uno dei musical Disney più amati di tutti i tempi, “La Sirenetta” (“The Little Mermaid”).

Lo stage si terrà il 20 e 21 aprile 2019 presso il Teatrò di Abano Terme ed è rivolto a ragazzi e ragazze a partire dai 14 anni. Per chi si iscrive entro il 31 gennaio 2019 c’è ancora la possibilità di usufruire dello sconto del 50% sulla quota di partecipazione!

Per iscriversi, basterà inviare una mail all’indirizzo info@dreamingacademy.it con i propri dati (nome, cognome, età, tel, mail, città di provenienza) e saranno fornite tutte le istruzioni necessarie ad assicurare il proprio posto per partecipare a questo evento unico e irripetibile!

E infine non c’è due senza tre…la nostra ospite speciale lunedì 22 Aprile 2019 terrà una masterclass di 4 ore in apertura alla prima rassegna di masterclass dedicate al Belting e al Legit, evento targato Rassegna Masterclass Voce in collaborazione con Dreaming Academy. Un’esperienza formativa unica per tutti i cantanti, i performer e docenti di canto a partire dai 18 anni. Per maggiori informazione e iscrizioni inviare una mail all’indirizzo rassegna.voce@gmail.com con i propri dati (nome, cognome, età, tel, mail, città di provenienza).

Il 2019 sarà un anno di grandi cambiamenti per la Dreaming Academy, ricco di grandi progetti e nuove collaborazioni nazionali ed internazionali che porteranno grandi sorprese per tutti gli amanti del musical e per gli aspiranti performer professionisti. Come diceva Walt Disney “Se puoi sognarlo, puoi farlo..ma per cominiciare una cosa devi smettere di parlare e cominciare a farla”.

Per info:

0492021937

info@dreamingacademy.it

www.dreamingacademy.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/330199881166736/