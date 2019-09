Workshop sull'Healthy Food al Centro Sportivo 2000: Contrattempo yoga - The wild session + pokebowl

Sarà un workshop unico nel suo genere, che mette insieme Yoga e cibo sano, con i marchi più trendy del momento (Spirulina, Babasucco, PokeFactory, La BottegaSfusa), un evento (nato dalla collaborazione tra PadovaGourmet e Contrattempo) dedicato al benessere psicofisico tout-court, un inizio di giornata dedicato alla ricerca del proprio equilibrio interiore.

Contrattempo / Yoga The Wild Session + PokeBowl

sabato 28.09.19 dalle 10.30

Centro Sportivo 2000

via Pioveghetto,9 Padova

Dettagli

Piante e fiori di Garden Cavinato faranno da cornice naturale alla pratica di Hatha Vinyasa Yoga: sequenze dinamiche e tecniche di respirazione, per finire con un lungo rilassamento, sotto l’attenta guida di Laura Bonny, insegnante certificata di grande esperienza.

Grazie a Poké Factory si potrà comporre la vostra pokebowl personalizzata con ingredienti sani e buoni, consigliati dalla nostra nutrizionista che sarà a disposizione per suggerimenti e spiegazioni.

Le Pokè Bowl, nate originariamente alle Hawaii come spuntino dei pescatori, sono ormai la pausa pranzo-cena piú trendy e healthy presente in America. Il culto delle bowl miste, con possibilitá di ampia scelta tra verdure, condimenti, frutta, semi, carne e pesce, è finalmente arrivato anche in Italia e a Padova, grazie agli amici di Pokè Factory che hanno inaugurato pochi mesi fà il primo ristorante di Pokè Bowl patavino! Le Poké saranno accompagnate dagli estratti vegetali di Babasucco, un marchio che a Milano sta già spopolando.

Il menú lunch si concluderá con il dessert: immancabili i dolcetti veg-friendly preparati con gli ingredienti de La Bottega Sfusa, da anni cultori della materia prima sana e bio.

Costi

Costo dell’iscrizione al workshop 30 euro.

In omaggio una “Eco-friendly Coconut Bowl” di Bowlpros!

Per aiutare il nostro pianeta e dare una seconda vita a tonnellate di noci di cocco che vengono gettate, Bowlpros ha ideato un riutilizzo dei gusci come contenitori ecosostenibili da utilizzare per i pasti di tutti i giorni.

Pagamento tramite bonifico o al C.S.2000.

Per info e prenotazione contrattempoeventi@gmail.com

Info web

https://www.impiantisportivi2000.it/corsi-eventi-promozioni/157-contrattempo-yoga-ritorna-sabato-28-settembre

https://www.facebook.com/events/661492621026063/