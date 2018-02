Workshop esperienziale in leadership al Comunica Lab di Padova

Domenica 11 febbraio Serenella Ballore conduce, nella sede di Comunica Lab, uno workshop esperienziale in leadership.

Una giornata formativa innovativa, tra teoria ed esperienza, per prendere coscienza del fatto che ciascuno è leader di sè stesso, unico e irripetibile.

Per imparare cos’è una leadership risonante, intuitiva, ispirata, che prende spunto da sè stessi per liberare le proprie risorse e potenzialità, manifestando un successo connesso alla propria missione.