Workshop: meditazione e scrittura di sé a Padova

Domenica 27 gennaio dalle 10 alle 17 l’Associazione Himalayan center e l’Associazione culturale Virginia Woolf presentano il workshop esperienziale Meditazione e scrittura di sè condotto da Lara Muraro e Laura Capuzzo.

Consapevolezza e trasformazione interiore

Workshop esperienziale

La vera trasformazione ha luogo quando acconsentiamo alle nostre emozioni e ai nostri pensieri di sorgere senza paura, li osserviamo e riusciamo ad andare oltre trasformando la nostra sofferenza e la nostra paura in gioia e amore.

Apprendere una nuova modalità di vivere nel nostro quotidiano perché la felicità non è qualcosa che viene “da fuori” ma al contrario è un’arte che possiamo coltivare a partire da dentro e che può arrivare poi ad irradiarsi intorno noi. Riprendendo le parole di Thich Nhat Hanh: “La felicità è una pratica che ha a che fare con la trasformazione della sofferenza e del dolore che alberga dentro di noi (…) Attribuire al mondo esterno la causa della nostra felicità è una “menzogna”, un atto di “ignoranza” e di “inconsapevolezza”. Delegare all’esterno la nostra felicità è come chiuderci in una prigione e consegnare ad un altro le chiavi della cella dove noi stessi ci siamo rinchiusi.”

L’incontro è diviso in due parti:

una prima parte di meditazione guidata

una seconda parte di lavoro di scrittura impiegando le tecniche del journaling, dell’autobiografia e della scrittura di sé, in modo da innescare con entrambe le pratiche quel movimento interiore di conoscenza e comprensione di se stessi.

Ciascun partecipante avrà la possibilità di lavorare su se stesso, in un percorso di cura di sè.

Informazioni

Il workshop della durata di 6 ore è a numero chiuso ed è e necessario iscriversi entro il 13 gennaio 2019 inviando una mail a: info.himalayancenter@gmail.com con oggetto “Iscrizione Meditazione e scrittura di sé”.

Dalle 13 alle 14 è prevista una pausa pranzo, verrà offerto alle partecipanti un pranzo vegetariano (vi chiediamo gentilmente di segnalare eventuali allergie o intollerante al momento dell’iscrizione).

Costo: 80 euro

Il workshop si svolgerà presso l’Associazione Himalayan Center, via Barbarigo, 12, Padova.

Info web

http://himalayancenterpadova.it/meditazione-scrittura-di-se-gennaio19/