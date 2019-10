Ad Albignasego il workshop "Plenipausa, età d'oro"

La menopausa è un tempo “trascendente” per tutte le donne. Alcune lo vivono con paura e ignoranza rispetto a ciò che rappresenta; altre lo considerano una fase qualunque dell’esistenza; in realtà questo importante momento della vita femminile è un processo potente di transizione fi siologica, spirituale ed emotiva, di morte e rinascita, che ci rende donne sagge.

Le antiche culture tradizionali assumono questo momento come l’ingresso in una nuova fase della coscienza femminile, in cui la nostra forza si rivolge al mondo spirituale. In quei contesti le donne diventano consulenti sagge ed occupano un posto centrale nella loro comunità. La nostra società ci carica invece di paure ed insicurezze, poiché il valore delle donne spesso è fortemente legato all’aspetto fi sico e la menopausa viene considerata

il momento in cui smettiamo di essere giovani e fertili.

Temi ed obbietivi:

Cambiamenti fi sici ed emotivi: Spiegheremo quali cambiamenti fi sici ed emotivi avvengono in questa fase di vita, individuando anche le medicine naturali utili per affrontarli; condivideremo strumenti per gestire le emozioni e per prenderci consapevolemente cura di noi stesse.

La Nuova Ciclicità: Quando mestruiamo la nostra ciclicità ruota attorno alla creazione dell’endometrio, ma questo cambia con l’arrivo del climaterio. Parleremo degli archetipi dominanti in questa nuova fase e di come poterli utilizzare a nostro vantaggio.

La forza spirituale: In questa fase della vita femminile la forza della donna si rivolge dal piano corporale a quello spirituale. Condivideremo gli strumenti per poter utilizzare questa grande forza spirituale che si risveglia in noi.

La nuova sessualità: Come altre sfere della vita femminile, anche la sessualità cambia in questo periodo. Apprenderemo esercizi e tecniche taoiste per lo sviluppo, la distribuzione e l’uso dell’energia sessuale.

Condivideremo un metodo completo di disintossicazione del corpo con piante, alimentazione, esercizi e meditazione, con l’obiettivo di aiutare il corpo ad affrontare i cambiamenti che comporta questa fase di transizione.

