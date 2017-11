Workshop di Roue cyr condotto da Claudia Franco al Nest di Albignasego

Torna, a grande richiesta, l'opportunità di approcciarsi ad un attrezzo circense molto particolare come la roue cyr.

Lo stage offre ai partecipanti un primo contatto con la ruota cyr e punta a sviluppare una confidenza con la dinamica del suo movimento. Le basi tecniche che affronteremo saranno la coscienza del corpo rispetto al movimento della ruota, il giro di base, la ruota laterale e la manipolazione.

Si offrirà ai partecipanti non solo il primo approccio con l'attrezzo, ma anche importanti insegnamenti e basi tecniche con cui poter continuare un allenamento autonomo.

Successivamente si potrà accrescere il repertorio tecnico con nuove figure; si cercherà di modificare la tecnica per incontrare e sviluppare uno stile personale, attraverso la ricerca espressiva e il movimento nello spazio.

Venerdì 15: dalle 19 alle 22 e sabato 16: dalle 10 alle 13

La quota di partecipazione è di 80 euro (70 euro in caso di iscrizione entro il 5 dicembre). Per iscrizioni: info@spazionest.org o 3295667182

CLAUDIA FRANCO

Claudia Franco nasce in Italia nel 1989 da padre italiano e madre brasiliana.

Inizia la sua formazione teatrale durante il liceo per poi prendere la strada del teatro fisico e del circo contemporaneo. Sceglie come disciplina circense la ruota cyr e si diploma nel 2010 alla scuola di circo "Flic" di Torino (Italia) e nel 2013 alla scuola superiore delle arti circensi "Esac" a Bruxelles (Belgio).

Con la sua performance partecipa a diversi festival di circo e di danza in Europa e in America Latina. Dedica la sua arte anche a progetti di circo sociale, a cui prende parte in Brasile e in Burchina Faso nel 2014.

Negli ultimi due anni, oltre a presentare il suo solo, entra a far parte del cast artistico della "Tarumba", la principale compagnia di circo in Perú.

