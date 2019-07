Workshop di yoga: Aditya, dall’India a Padova per insegnare a costruire benessere

Una scelta lo ha portato a separarsi dalla sua vita precedente, per andare verso il benessere fisico e mentale dato dallo yoga: per la prima volta in Italia, Aditya, yoga acharya originario dall'India, sarà ospite ad Abano Terme, all’Officina del Movimento (via Trieste 10A).

Sabato 13 e domenica 14 luglio dalle ore 9 alle 13, il maestro guiderà un workshop per esplorare e/o approfondire la conoscenza dello yoga, questa pratica millenaria che è in grado di portare benessere sul corpo, sul respiro, sulla mente. Entrambe le giornate possono essere frequentate sia da neofiti, sia da persone esperte.

Sarà proposta la pratica delle asana (posizioni yoga) e il pranayama (esercizi di respirazione), secondo il seguente programma:

sabato 13 luglio

9 – 9.30 introduzione allo Yoga

9.30 – 10.15 pranayama

10.15 – 10.30 pausa

10.30 – 13 pratica di Hatha Yoga

Domenica 14 luglio

9 – 9.15 meditazione

9.15 – 10.30 Yin and Restorative Yoga

10.30 – 10.45 pausa

10.45 – 13 Yoga Nidra

Il maestro. Aditya è insegnante di yoga e si è formato alla Sivananda Yoga Ashram in India. Si è specializzato in Hatha, Yin e Anti-Gravity Yoga, concentrandosi sul vero approccio olistico all’intero sistema composto da corpo, mente e anima. La sua è un’esperienza diretta di come, attraverso la pratica dello yoga, ci si può ritagliare uno spazio di benessere e di nutrimento dell’anima anche nonostante la frenesia quotidiana.

È consigliato abbigliamento comodo (tuta) e chi vuole può portare con sé un cuscino per lo Yin Yoga. L’attività è a numero chiuso e si può scegliere di frequentare entrambe le giornate oppure una soltanto: per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la signora Caterina al numero 3491343616.

