Workshops per nuovi volontari clown a Padova

L'associazione “Over The Rainbow” - unica filiale del Gesundheit Institue in Italia di Patch Adams (da cui tratto l'omonimo film “Patch Adams”), presenterà due giornate di workshops per nuovi volontari clown il 6 e 7 aprile prossimi dalle ore 16 alle 20 a Padova alla palestra dell'istituto tecnico “Marconi”. Wildman ed Elisa Adams, fratello e cognata di Patch Adams arriveranno appositamente dagli Stati Uniti per presentarci il programma dal titolo “What is your love strategy” -qual' è la tua strategia d'amore. Un'opportunità davvero unica ! Le iscrizioni chiuderanno il 17 Marzo prossimo.

Se sei interessato contatta associazioneovertherainbow@gmail.com oppure Mariagrazia al numero 340 4045039.