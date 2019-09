Al Parco Iris di Padova il "World Qi Gong Day"

Torna come da tradizione il World Qi Gong Day. Ogni secondo sabato di settembre si festeggia in tutto il mondo la giornata dedicata alla disciplina cinese dedicata al benessere ed allo star bene. Considerata uno dei "tesori" della cultura cinese.

La scuola di arti marziali Quan Cong, in collaborazione con la scuola ITKA, propone sabato 14 settembre alle ore 16.30 un appuntamento gratuito ed aperto a chiunque per poter scoprire il Qi Gong, una "ginnastica dolce" che offre la possibilità di mantenere il corpo elastico ed in salute.

Il Qi Gong può essere praticato a qualunque età, dai più giovani come preparazione all'attività sportiva e dai più anziani come attività di "mantenimento". Assieme al Tai Chi Chuan è consigliato dal Servizio Sanitario Nazionale Inglese, dall'Istituto per la salute pubblica Statunitense e dalla facoltà di medicina della prestigiosa Università di Harward, come la migliore attività motoria non solo per chi sta bene, ma per tutti coloro che soffrono di mal di schiena, dolori articolari, e molto altro ancora.

Informazioni e contatti

L'evento si svolgerà dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso il parco Iris di Via Guglielmo Ongarello - Padova (PD)

Maestro Francesco Tollin

Cell. 3478906707

E-mail: info@quancong.org

Web: http://www.quancong.org/it/2019-20/20190914-qigong.aspx