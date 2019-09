Wownature, be happy: lezione di yoga immersi nel verde al Parco Milcovich

Un pomeriggio immersi nel verde del Parco Milcovich (Zona Arcella, Padova), per pensare al proprio benessere e a quello di tutta la città! Le insegnanti dell’associazione sportiva dilettantistica (A.S.D.)

Be Happy, insieme al team di Etifor e WOWnature, hanno deciso di organizzare una lezione di yoga all’aria aperta per raccogliere fondi a sostegno del progetto di riforestazione urbana PadovaO2. Il tuo contributo (5 euro + commissioni) verrà devoluto interamente al progetto.

Iscriviti all’evento e sostieni la natura! In caso di pioggia l’evento sarà rimandato a sabato 28 settembre.

La lezione di yoga, pensata per tutti coloro che amano questa disciplina o vogliono iniziare a conoscerla, sarà tenuta dalle insegnanti di Be Happy. La lezione durerà circa 1:30 e non richiede nessuna abilità sportiva particolare, per questo sono tutti benvenuti. Trattandosi di un momento di benessere all’aria aperta vi chiediamo di venire vestiti/e comodi/e e portare un tappetino o un telo da stendere a terra.

Segnaliamo inoltre che, all’interno del parco, saranno a disposizione alcune fontane pubbliche ma i bagni saranno chiusi per manutenzione. Parcheggi gratuiti sono presenti lungo via Enrico Rubaltelli ma esortiamo tutti gli interessati raggiungerci con altri mezzi.

Il parco è servito dai mezzi pubblici (10 minuti a piedi circa) e collegato con piste ciclabili.

