“Xe riva’ el castigamati” spettacolo al Teatro Don Bosco

L’associazione di volontariato Co-Meta organizza un altro appuntamento solidale il prossimo sabato 6 ottobre, con inizio alle ore 21.

In programma la commedia brillante “Xe riva’ el castigamati” portata in scena dalla Compagnia Arlecchino di Padova.

Il ricavato della serata andrà in solidarietà, per la realizzazione del Centro per Bambini Malnutruti a Korsimoro (Burkina Faso).

L’appuntamento è al Teatro Don Bosco di Padova (via Camillo del Lellis, 4 ): è possibile prenotare il posto (i posti saranno assegnati in ordine di prenotazione) chiamando il numero 347 7109388 o inviando una mail a info@associazionecometa.it.

Il costo unico del biglietto è di 7 euro con ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni.

Un ringraziamento speciale va alle suore dell’Istituto Don Bosco che hanno messo a disposizione il loro teatro e alla Compagnia Arlecchino, che ha voluto sostenere Co-Meta con uno spettacolo di prestigio.

L’evento è realizzato in collaborazione co Acli Arte Spettacolo Padova.