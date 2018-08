XFest, la festa della comunità al patronato Pio X di Cittadella

Un intreccio di eventi, cultura, sport, spettacolo, danza e teatro per approfondire e rafforzare lo spirito della comunità. Questo l'obiettivo di XFest, la grande manifestazione organizzata dal patronato Pio X di Cittadella dal 3 all'8 settembre.

Programma

Tantissimi gli eventi sportivi in programma, con Torneo dei Borghi, Torneo Olympia, Torneo di pallavolo, Torneo di calcio a 5, Torneo di pallacanestro e tanti altri.

Bancone gastronomico aperto da martedì a sabato dalle 19 alle 22.30.

Per tutta la settimana di festa saranno visitabili due mostre: la mostra fotografica di Luca Baggio "La ricerca del volto" nella sala Giochi e la mostra di ricamo e lavori a mano di Cristina e Marcella Bressa, intitolata "Legate da un filo" in sala Nazareth.