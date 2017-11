Padova Xmas Time: Sharing Innovation, eventi e innovazione in piazza Cavour

Il Natale è tradizione?

A Padova il Natale è innovazione!

🎁🎄 SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DI NATALE A PADOVA 🎁🎄

Nell’ambito delle attività di promozione territoriale intraprese all’interno del progetto Padova Looking Ahead & Beyond, Promex, azienda speciale della Camera di Commercio di Padova per le attività internazionali, coordina Padova Xmas Time - Sharing Innovation in collaborazione con gli attori che in città si occupano di innovazione, tra i quali l'Università degli Studi di Padova, Unismart, Appe Padova, Ascom Padova, Confesercenti Padova, Coldiretti Padova, Cia Padova, Confagricoltura Padova, Galileo Visionary District, Infocamere, Servizi Innovativi, Tecnologici e consulenziali, Talent Garden, TedXPadova.

La volontà è quella di creare attenzione sul tema dell’innovazione coinvolgendo non solo i cittadini, i turisti che giungono a Padova in occasione del Natale.

Le azioni e gli eventi promossi durante i tredici giorni di apertura hanno l’ambizione di mostrare una Padova che guarda “avanti e oltre” (Padova Looking Ahead and Beyond) anche attraverso l’innovazione con l’obiettivo di favorire gli attori che a vario titolo diffondono l’innovazione nelle imprese promuovendone le attività.

ORARI

Dall'11 al 23 dicembre

lunedì 15-19

da martedì a venerdì 10-13 e 15-19

sabato e domenica 10-18

EVENTI

Di seguito alcuni degli eventi in programma in piazza Cavour:

La realtà virtuale nei negozi

Il negozio intelligente

Il cassetto virtuale dell’imprenditore

Il dataCenter di Infocamere: quarant'anni di eccellenza padovana al servizio del Paese (a cura di Infocamere)

Workshop sulla cucina del futuro e le nuove tecnologie intelligenti per la cottura degli alimenti

Insetti commestibili e le farine da insetti: quale futuro?

L’importanza del microbiota per la salute dell’intestino e la relazione tra alimentazione e salute

Professioni digitali e professioni ibride

Web reputation

Cybersecurity e Cyberbullismo

Raccontarsi con i e nei social network

Digital tourism

Open innovation

Manifattura digitale

E-commerce

Realtà aumentata/virtuale

Stampa digitale

INFORMAZIONI

Promex

049.8208320

padova.promex@legalmail.it

www.pd-promex.it/it