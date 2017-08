Y-40® The Deep Joy, gli eventi di Ferragosto

In via eccezionale, per la settimana di Ferragosto, sono state aggiunte alcune visite per i tanti turisti che affollano le Terme Euganee, in cui passeggiare nel ponte sospeso a -5metri nel mezzo della piscina, scoprire i tanti aneddoti e curiosità dei primi tre anni dall’apertura, vedere i video della costruzione, con le immersioni dei campioni e le immagini più suggestive.

Lunedì 14 agosto ore 17;

Martedì 15 agosto ore 17;

Venerdì 18 agosto ore 17.

Per chi volesse visitare in autonomia la piscina, è possibile farlo gratuitamente tutti i giorni dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 22. In più sono riprese le visite guidate gratuite a Y-40® The Deep Joy la piscina più profonda del mondo ogni venerdì alle 17.