"Yemen. Un viaggio interrotto", mostra fotografica alla galleria MoMArt di Padova

Sabato 21 gennaio alle ore 17.30 alla galleria MoMArt di Padova verrà inaugurata la mostra "Yemen. Un viaggio interrotto", personale di fotografia di Alessandro Spadotto.

A cura di Maria Palladino.

La mostra "Yemen, un viaggio interrotto" racconta un viaggio compiuto dall'autore nel 2012, dal maggio all'agosto, nella repubblica dello Yemen, Stato confinante a nord con l'Arabia Saudita e a est con l'Oman.

Bagnato a ovest dal Mar Rosso e a sud dal Golfo di Aden (Oceano Indiano), comprende inoltre l'arcipelago di Socotra, nell'Oceano Indiano, e gli arcipelaghi di Perim e Kamaran, nel Mar Rosso.

Il Paese, il più povero di tutta la Penisola Araba e fra i più poveri al mondo, è purtroppo teatro da marzo 2015 di una sanguinosa guerra civile, che vede coinvolti l'esercito governativo, i ribelli sciiti houthi, i miliziani di Al Qaeda e una coalizione di paesi arabi guidati dall'Arabia Saudita.

Nonostante l'estrema indigenza della popolazione, l'emergenza sanitaria e la situazione sociale e politica di grave entità, la repubblica dello Yemen rimane, dal punto di vista paesaggistico, architettonico e per storia e tradizioni uno dei paesi più affascinanti.

Già Pier Paolo Pasolini, che vi girò "Il fiore delle Mille e una notte" e dedicò alle mura di Sana'a, la capitale, un documentario nel 1971, ne descrisse l'incanto e l'assoluta necessità di preservare la bellezza dei suoi caratteristici edifici dalla distruzione del progresso dilagante, promuovendo un appello all'Unesco.

Solo dopo la morte del regista, nel 1986, la città sarebbe stata dichiarata "patrimonio dell'umanità".

Alessandro Spadotto cattura, in queste immagini di viaggio e di scoperta, lo spirito e l'anima di questo luogo, oltre a documentarne lo stato attuale e le consuetudini di vita del popolo yemenita.

La sua è una fotografia diretta, priva di orpelli, attenta alla focalizzazione dei dettagli, come ad ottenere una visione panoramica quanto più inclusiva e precisa sul paesaggio.

Le ampie distese desertiche, i monumenti architettonici e i palazzi costruiti come per tradizione secolare in mattoni d'argilla e paglia essiccata, rivestita d'intonaco chiaro e decorata con motivi fitomorfici e geometrici, i campi coltivati a qat e alberi da frutta. Si tratta di visioni senza tempo, in cui la storia si mescola alla contemporaneità, lasciando il quadro d'insieme più completo e suggestivo.

La fotografia di Alessandro Spadotto è interessata a comprendere e indagare, sempre comunque con sguardo rispettoso e discreto, le usanze e i modi di vivere delle persone ritratte: nei suoi ritratti fotografici spiccano in primissimo piano i volti, soprattutto gli occhi, che colpiscono per profondità e apparente innocenza.

Un paese di contraddizioni, un viaggio emozionante che si conclude purtroppo con la drammatica esperienza del rapimento, ma che ha lasciato ad ogni modo nel fotografo il desiderio di tornarvi, come per completare un'esperienza che da materiale e mentale diviene spirituale, che apre interessanti interrogativi sul presente e che si configura idealmente quasi quale ricerca sulle comuni origini e sulle talvolta apparentemente inconciliabili differenze esistenti fra etnie.

L'ARTISTA. Alessandro Spadotto nasce nel 1983 a San Vito al Tagliamento (PN).

Comincia ad interessarsi alla fotografia nel 2008, e grazie al suo lavoro ha l'opportunità di conoscere luoghi accessibili a pochi, come Libano, Kosovo e Afghanistan.

Nel 2012 arriva in Yemen dove resta affascinato dalla realtà locale, tesa tra i due estremi di un vivere semplice e modesto e le problematiche legate ai gravi conflitti sociali e politici che tuttora segnano la storia del Paese.

La prospettiva di trascorrere sei mesi in Yemen viene bruscamente interrotta dal rapimento.

ORARI

La mostra resterà visitabile fino a sabato 4 febbraio in orario: lun - sab 15.30 - 19.30.

Ingresso libero.

INFORMAZIONI

www.momart.padova.it

info@momartpadova.it

Alessandro Spadotto

https://www.facebook.com/Alessandro-Spadotto-ph-486340624813127/

www.alessandrospadotto.com

info@alessandrospadotto.com