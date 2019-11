Proiezione del film "Yesterday" di Danny Boyle in lingua originale a Padova

Giovedì 7 novembre inizia la nuova rassegna del Cinema Don Bosco Padova (Quartiere Forcellini) con il film "Yesterday" di Danny Boyle! Ogni primo giovedì del mese, da novembre ad aprile, vi aspetteremo per un nuovo film in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Primo appuntamento: "Yesterday" di Danny Boyle

Giovedì 7 Novembre

Ore 21

Proiezione in lingua originale inglese con sottotitoli in italiano

Ingresso unico 4 euro

Prossimi appuntamenti:

5 dicembre 2019

9 gennaio 2020

6 febbraio 2020

5 marzo 2020

2 aprile 2020

Abbonamenti disponibili: 3 film – 10 euro | 6 film – 20 euro. Ingresso con tessera CGS Don Bosco. La tessera è a offerta libera e ha validità per l’intero anno solare.

Informazioni e contatti

Tesseramento: http://bit.ly/CGSDonBoscoTesseramento

Scopri di più sul film: http://cgsdonbosco.it/yesterday-versione-originale/

Gallery