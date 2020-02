All'Himalayan Center una serata di "yoga e arpa 432 hz"

Il 7 febbraio 2020 una serata di Yoga condotta da Lara Muraro e Concerto Meditativo di Arpa 432Hz e canto armonico con Chiara Jakanty.

Chiara usa il suono e la voce come strumento non-verbale per aprire canali di comunicazione con le parti più nascoste di noi stessi. Portare coperta, cuscino, una bottiglietta di acqua, possibilmente in vetro.

È richiesto un contributo di 20 euro.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Tel. 347 1838408 - 342 8054223

Web: http://www.agendaolistica.it