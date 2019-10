Yoga con i bambini: un incontro aperto a tutti a Padova

Un'occasione per stare insieme con i nostri figli attraverso lo yoga. Inizia a Padova una nuova proposta: tutti i venerdì pomeriggio ore 16.45-17.45 a partire dal 4 ottobre con un incontro aperto a tutti come prova. Conduce l'insegnante di yoga Perlita Benedetti.

Quando i nostri figli erano piccoli, ci dedicavamo completamente a loro cercando proposte da fare insieme e su misura per loro e le loro necessità. Poi i figli crescono e noi continuiamo a fare molto per loro, ma separatamente, portandoli alle varie attività artistiche e sportive e noi andiamo alle nostre. Così esiste lo yoga per bambini e i corsi di yoga per adulti.

L'idea di questi incontri è quella di riconnetterci praticando insieme, perciò gli incontri sono laboratori vivi di semplici pratiche di yoga, storie e avventure indiane, giochi e sperimentazioni da fare insieme, adulti e bambini.

Informazioni e contatti

Web: http://www.studyoyoga.it