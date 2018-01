“Yoga by the Pool Experience”, lezioni di yoga all'Hotel Plaza di Abano Terme

Lovivo Tour Experience organizza il corso “Yoga by the Pool Experience”, che si svolge il venerdì all'Hotel Plaza di Abano Terme e prevede due momenti:

una lezione di yoga dalla 20 alle 21.15;

una Thermal Experience (facoltativa) nelle piscine termali dell'hotel dalle 21.15 alle 23.

Non si tratta di una lezione di yoga in acqua termale, ma di una normale lezione di yoga a cui - se si desidera - può seguire una fase di rilassamento in autonomia in acqua termale.

LE LEZIONI

venerdì 19 gennaio

venerdì 26 gennaio

venerdì 2 febbraio

venerdì 9 febbraio

venerdì 16 febbraio

venerdì 23 febbraio

ISTRUTTORE

Marco Cavallari

Ferrarese, già da adolescente si avvicina al mondo delle arti marziali. In età adulta decide di iscriversi al Centro Accademico Bushidò al dôjô di Ferrara. Qui inizia una conoscenza pratica e filosofica legata allo Zen delle arti marziali tradizionali giapponesi che lo porteranno a studiare per decenni queste discipline.

Ha praticato il suo percorso di studi come istruttore di yoga al centro Bhaktivedanta di Ponsacco del Maestro Ferrini. In base a tutte queste conoscenze cerca di formare una disciplina che fonda queste arti in armonia fra loro.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Lovivo Tour Experience

Viale delle Terme, 107/B - Abano Terme

049.2969340 - 333.9945288

www.lovivo.it​ - info@lovivo.it