Yoga della risata al castello di San Martino della Vaneza di Cervarese Santa Croce

Domenica 23 aprile, Butterfly Arc e Lovivo Tour Experience vi invitano al Castello di San Martino della Vaneza a Cervarese S. Croce per un pomeriggio all’insegna dello Yoga della risata.

La trainer di Yoga della risata, Mariapaola La Caria guiderà i partecipanti in un percorso di scoperta della potenza della risata interiore. La risata incondizionata trasformerà la qualità della tua vita.

Programma:

Dalle 10 - accoglienza;

dalle 10.15 - introduzione allo Yoga della Risata: che cos’è e come nasce

Dalle 10.30 - ci dedicheremo ad una sperimentazione della tecnica di Yoga della Risata: dagli esercizi di riscaldamento alla meditazione della risata fino allo yoga nidra in conclusione.

Dalle 11.30 circa per chi ha piacere di fermarsi con noi gusteremo un elegante e sfizioso Packed Lunch firmato da Francesco Sommi, lo chef del GiBar - Gastronomicbar di Abano Terme.

Quando: domenica 23 aprile, dalle 10 alle 11.30 (seguirà per chi ha piacere packed lunch).

Dove: Castello di San Martino della Vaneza, Via S. Martino 19, Cervarese Santa Croce.

Prezzo: 22 euro a persona.

Cena: Per chi desidera fermarsi a mangiare qualcosa in compagnia, Packed Lunch a 12 euro a persona su prenotazione anticipata. Il Packed Lunch include: 1 sandwich farcito a scelta (americano, tacchino rucola e formaggio, cotto funghi e misticanza) focaccia fatta in casa con pomodorini e stracchino, muffin al cioccolato, succo bio.

Cosa devo portare: Abbigliamento comodo, copertina o plaid, tappetino yoga.

Trainer di Yoga della Risata: Mariapaola La Caria

Biografia: esperta di relazioni pubbliche e comunicazione, è teacher trainer di yoga della risata certificata dalla Laughter Yoga University nel settembre del 2015 e organizza corsi e workshop per divulgare la disciplina in diversi settori.

Partecipazione con prenotazione obbligatoria. I posti sono limitati.

Per info e prenotazioni:

Agenzia Lovivo Tour Experience, Viale delle Terme 107/B, Abano Terme .

Tel. +39 049 29 69 340 Cell. +39 333 994 52 88

E-mail: info@lovivo.it www.lovivo.it

Link: >>> http://www.lovivo.it/esperienze/yoga/yoga-della-risata-al-castello-san-martino-della-vaneza-padova/

Evento facebook https://www.facebook.com/events/193293244492353

Gallery