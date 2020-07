Yoga per l'estate nel parco del castello del Catajo

Respirare all’aria aperta praticando Yoga immersi nell'affascinante storia e natura del Castello del Catajo è un’esperienza meravigliosa, e dopo il grande successo del primo appuntamento, tornano le maestre yoga Mery e Olga di Do-In, per proporre una nuova pratica pensata per l'Estate, periodo di abbondanza e di grande energia.

Alle energie apportate dalla stagione estiva si uniranno quelle degli alberi secolari del parco storico del Catajo per aggiungere beneficio alla pratica, migliorando il fluire del benessere psicofisico di corpo, mente e spirito.

Programma

Ore 10 - ritrovo all'entrata del Castello. I partecipanti verranno accompagnati da Mery e Olga nel giardino.

Ore 10.15 - inizio della pratica nel parco (durata: circa 1h)

Ore 11.30 - visita in autonomia del Castello del Catajo

Cosa portare con sè per la pratica: Un tappetino ed una borraccia d'acqua.

Per chi vorrà fermarsi dopo la lezione, pranzo a sacco da poter consumare in relax sotto la maestosità degli alberi secolari.

Cosa portare con sè per la visita: il proprio smartphone ben carico ed un paio di auricolari per l'ascolto dell'audioguida.

Quota di partecipazione

15 euro comprensivi di lezione di yoga, vista al castello ed al parco

Per informazioni

info@castellodelcatajo.it

Prenotazione obbligatoria a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-yoga-per-lestate-nel-parco-del-castello-del-catajo-113612124924