Lezione aperta di Yoga in inglese allo Studyo Yoga di Padova

La lezione di Yoga tenuta in inglese in programma il 31 gennaio alle ore 10.30 allo Studyo Yoga è un'opportunità per tutti di praticare lo Hatha Yoga in un ambiente internazionale.

Persone diverse, con culture e lingue diverse, insieme in un viaggio meraviglioso.

L' insegnante conduce le sequenze personalizzate per migliorare la vitalità del corpo e per rendere la mente più ricettiva di ogni studente.

Si imparano le tecniche dello yoga lavorando con il corpo, il respiro e la mente.

Lo scopo è il benessere psicofisico: il corpo flessibile e tonico, la respirazione corretta e la mente concentrata e calma.

L'incontro sarà condotto dall'insegnate diplomata in Hatha Yoga Latinka Ivanovic allo Studyo Yoga di via Rudena a Padova. "Lo yoga è una scienza esatta. É un sistema perfetto e pratico di auto-cultura. É la disciplina della mente, dei sensi e del corpo fisico. Essa aiuta lo studente a raggiungere la perfetta concentrazione della mente, la perfezione etica, eccellenza morale e tranquillità spirituale.

Con la pratica dello Yoga è possibile svolgere un lavoro efficiente in un breve lasso di tempo, resistere alle tentazioni, rimuovere elementi di disturbo della mente e raggiungere il pieno successo in ogni ambito della vita", afferma Swami Sivananda Saraswati.

ENGLISH VERSION

Yoga in English is an opportunity for everybody to practice Hatha Yoga in an international environment.

Different people, with different cultures and languages, are joined together in a marvelous journey.

Teacher is conducting personalized sequences, in order to improve body's vitality and to make the mind more receptive of each student.

You will learn yoga techniques by working on your body, your breath and your mind.

The aim is psychophysical well-being: body flexible and toned, correct breathing and mind focused and calm.

The lesson will be conducted by the teacher certified in Hatha Yoga Latinka Ivanovic at Studyo Yoga in via Rudena in Padua.

"Yoga is an exact science. It is a perfect, practical system of self-culture. It is the discipline of the mind, senses and the physical body. It helps the student to attain perfect concentration of the mind, ethical perfection, moral excellence and spiritual calmness. By practice of Yoga you can turn out efficient work within a short space of time, resist temptations, remove disturbing elements from the mind and attain full success in every walk of life", Swami Sivananda Saraswati says.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

049.8765349 - 339.2463904 - associazione@studyoyoga.it - latinkaivanovic@gmail.com