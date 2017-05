''Yoga, Natura e Arte'' a villa Beatrice d'Este

Lovivo Tour Experience in collaborazione con Butterfly Arc propone un nuovo appuntamento di ''Yoga, Natura e Arte''. Verranno approfondite e ampliare due tematiche che hanno riscosso curiosità e interesse: i Marma, punti energetici vitali di grande importanza nello yoga e nell'ayurveda, e le Nadi, canali energetici che controllano il flusso del prana e della coscienza nel resto del corpo.

Appuntamento sabato 20 maggio, dalle 15.30 alle 18.30, a villa Beatrice d'Este, in via Gemola a Baone (sulla cima del monte Gemola).

Verranno eseguite respirazioni, asana anche in sequenza, per pulire ed energizzare il Prana.

Stimolando i Marma è possibile trattare le Nadi, le arie interne (Vayu) gli organi di senso, gli organi motori, e altri elementi associati ai Chakra.

Avvolti nella tranquillità e nel panorama dei colli Euganei, potrete dedicarvi a una lezione di yoga che si concluderà con un concerto di strumenti naturali tenuto dalla Ninfa Shosha (Susanna Olson), a stretto contatto con la natura, per allontanare pensieri negativi e tensioni.

IL CONCERTO

I suoni degli strumenti naturali vi porteranno a sognare: la loro accordatura aurea, la frequenza a 432 hz, le vibrazioni della natura sapranno riequilibrarvi interiormente e creeranno i presupposti per un momento di dialogo con sè stessi.

Verranno utilizzati strumenti creati con elementi naturali, scolpiti dal tempo e dagli agenti atmosferici: attraverso le loro curve sarà possibile udire l'incanto del luogo, e tra una melodia e l'altra sapranno creare momenti di unione, di sogno e di benessere.

PROGRAMMA

Dalle 15.30: accoglienza a villa Beatrice d'Este a Baone.

Dalle 16: chiacchierata sui temi chiave della giornata. I Marma e le Nadi, rispettivamente punti e canali energetici del corpo.

Dalle 16.30: lezione di Hatha e Ashtanga Yoga.

Dalle 18: un'ora di musica con la Ninfa Shosha.

Maestro di yoga: Marco Cavallari.

Ferrarese, già da adolescente si avvicina al mondo delle arti marziali.

In età adulta decide di iscriversi al Centro Accademico Bushidò al dôjô di Ferrara. Qui inizia una conoscenza pratica e filosofica legata allo Zen delle arti marziali tradizionali giapponesi che lo porteranno a studiare per decenni queste discipline.

Ha praticato il suo percorso di studi come istruttore di yoga al centro Bhaktivedanta di Ponsacco del Maestro Ferrini.

In base a tutte queste conoscenze cerca di formare una disciplina che fonda queste arti in armonia fra loro.

COSTI E PRENOTAZIONI

25 euro a persona.

I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria: http://bit.ly/2pcEkkW​

COSA PORTARE

Abbigliamento comodo, copertina o plaid, tappetino yoga (si avvisa che la lezione di yoga si svolgerà interamente all'aperto).

INFORMAZIONI

Lovivo Tour Experience

049.2969340 - 333.9945288

www.lovivo.it​ - info@lovivo.it