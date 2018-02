''Yoga, Natura e Arte'' all'abbazia di Praglia

Lovivo Tour Experience propone un’intera giornata dedicata allo yoga con ‘’Yoga, Natura e Arte’’, per approfondire le vritti tramite la pratica dello yoga in una splendida location: l’abbazia di Praglia a Teolo.

Cosa sono le vritti? Sono delle modificazioni mentali, quei “vortici”, quelle “onde” che arrivano improvvise alla mente, generando un succedersi continuo di impressioni costituite da immagini, emozioni, pensieri, desideri, che ci impediscono di concentrarci su ciò che vorremmo, rendendo spesso difficile anche il processo di meditazione. Insieme si cercherà di prendere maggiore consapevolezza di queste “onde”.

Programma

Il seminario è articolato in due momenti della giornata: mattino e pomeriggio.

Mattino

dalle 10: accoglienza all’Abbazia di Praglia

dalle 10.15: parte teorica: si affronta il tema chiave della giornata: le vritti

dalle 11: parte pratica: lezione di yoga focalizzata sulla respirazione (pranayama) e sulle posizioni (asana) che favoriscono il rilassamento fisico e la gestione mentale agevolando la concentrazione e la meditazione

dalle 12.30: relax con un caldo infuso prodotto dai monaci dell’abbazia

Pomeriggio

dalle 15: accoglienza all’Abbazia di Praglia

dalle 15.15: parte teorica: approfondimento sui temi chiave della giornata: le vritti, i livelli di distrazione della mente, i condizionamenti della mente

dalle 16: parte pratica: lezione di yoga focalizzata sulla respirazione (pranayama) e sulle posizioni (asana) che favoriscono il rilassamento fisico e la gestione mentale agevolando la concentrazione e la meditazione

dalle 17.30: relax con un caldo infuso prodotto dai monaci dell’abbazia

Costi

25 euro a persona per partecipare a un singolo appuntamento (mattina oppure pomeriggio);

40 euro a persona per partecipare a entrambi gli appuntamenti (mattina + pomeriggio).

I partecipanti possono prendere parte indifferentemente all’appuntamento del mattino oppure a quello del pomeriggio, non è obbligatorio partecipare a entrambi ma è vivamente consigliato al fine di approfondire nel modo più completo ed esaustivo l’argomento trattato.

I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria.

Istruttore

Istruttore di yoga: Marco Cavallari

Ferrarese, già da adolescente si avvicina al mondo delle arti marziali. In età adulta decide di iscriversi al Centro Accademico Bushidò presso il dôjô di Ferrara. Qui inizia una conoscenza pratica e filosofica legata allo zen delle arti marziali tradizionali giapponesi che lo porteranno a studiare per decenni queste discipline. Ha praticato il suo percorso di studi come istruttore di yoga al centro Bhaktivedanta di Ponsacco del maestro Ferrini. In base a tutte queste conoscenze cerca di formare una disciplina che fonda queste arti in armonia fra loro.

Cosa portare

Abbigliamento comodo, copertina o plaid, tappetino yoga, acqua.

Informazioni

049.2969340 - 333.9945288

info@lovivo.it