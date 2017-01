"Yoga, natura e arte - Winter Garden Edition" ad Abano Terme

Lovivo Tour Experience propone un nuovo appuntamento di "Yoga, Natura e Arte - Winter Garden Edition".

Il modo migliore per allontanare pensieri negativi e le tensioni, liberare la mente e distendere dolcemente la muscolatura, controllando il nostro respiro con il Pranayama e percependo la nostra linfa vitale scorrere con rinnovata energia.

Appuntamento domenica 12 febbraio con nuovi e interessanti contenuti, nel luminoso, elegante e accogliente Winter Garden del Panoramic Hotel Plaza di Abano Terme, dalle ore 15 alle ore 18.

PROGRAMMA

Dalle 15: accoglienza nel Winter Garden del Panoramic Hotel Plaza di Abano Terme

Dalle 15.30: introduzione sul tema chiave della giornata, il Pranayama, cos'è e come gestirlo, strumento eccelso che nello Yoga viene definito come la più grande forza che l'essere umano possa attivare.

La sua energia è propedeutica alla gestione della mente, ad un miglior controllo di se stessi e delle emozioni.

Sono previste anche prove pratiche per la gestione e l'equilibrio dell'energia tramite esercizi di respirazione e la pratica dello Yoga.

Dalle 16: lezione di Hatha e Ashtanga Yoga.

Dalle 17.30: relax con una calda tisana.

Prezzo: 20 euro a persona. I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria.

Maestro di Yoga: Marco Cavallari

Marco Cavallari, ferrarese, già da adolescente si avvicina al mondo delle arti marziali. In età adulta decide di iscriversi al Centro Accademico Bushidò presso il dôjô di Ferrara.

Qui inizia una conoscenza pratica e filosofica legata allo Zen delle arti marziali tradizionali giapponesi che lo porteranno a studiare per decenni queste discipline.

Ha praticato il suo percorso di studi come istruttore di Yoga al centro Bhaktivedanta di Ponsacco del Maestro Ferrini.

In base a tutte queste conoscenze cerca di formare una disciplina che fonda queste arti in armonia fra loro.

INFORMAZIONI

Per informazioni e prenotazioni: 049.2969340 - 333.9945288 - info@lovivo.it