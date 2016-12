"Yoga, natura e arte - Winter Garden Edition" ad Abano Terme

Continua la rassegna ''Yoga, Natura e Arte'' di Lovivo Tour Experience, un ciclo di masterclass di yoga all'interno di location prestigiose.

Questa volta nel format ''Winter Garden Edition'', l'evento si svolgerà all'interno del Winter Garden del Panoramic Hotel Plaza ad Abano Terme domenica 15 gennaio dalle 15 alle 18.

Sarà l'occasione per ricaricarsi e fare scorta di energia per iniziare al meglio il nuovo anno, oltre che per allontanare pensieri negativi e tensioni, liberare la mente e distendere dolcemente la muscolatura, controllando il respiro con il Pranayama e percependo la linfa vitale scorrere con rinnovata energia.

PROGRAMMA

Dalle 15: accoglienza nel Winter Garden del Panoramic Hotel Plaza di Abano Terme.

Dalle 15.30: introduzione al tema chiave della giornata, il Pranayama. Si parlerà di cos'è e di come gestirlo, strumento eccelso che nello Yoga viene definito come la più grande forza che l'essere umano possa attivare. La sua energia è propedeutica alla gestione della mente, a un miglior controllo di se stessi e delle emozioni.

Seguiranno prove pratiche per la gestione e l'equilibrio di questa energia tramite esercizi di respirazione e la pratica dello Yoga.

Dalle 16: lezione di Hatha e Ashtanga Yoga.

Dalle 17: relax con una calda tisana.

PREZZI

20 euro a persona.

I posti sono limitati.

Prenotazione obbligatoria.

INFORMAZIONI

049.2969340 - 333.9945288 - info@lovivo.it

Iscrizioni: http://www.lovivo.it/evento/yoga-natura-arte-winter-garden-edition/