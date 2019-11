A Padova l'incontro "Yoga della risata e salutogenesi"

Continuano il 9 novembre 2019 gli incontri con Daniele Berti presso l'associazione Studyo Yoga di Padova per una nuova consapevolezza con la quale, grazie al tuo corpo, puoi educare la tua mente a vivere felice-mente. Da più di 2000 anni sappiamo già tutto, ma per una serie pressoché infinita di motivi siamo stati portati a credere che corpo e mente siano due entità separate. In questo modo siamo stati abituati a comportarci.

Quando qualche disturbo fisico ci rovina le giornate cerchiamo di prenderci cura del nostro corpo. Quando non ci sentiamo in pace con noi stessi cerchiamo di prenderci cura della nostra mente. In entrambi i casi ci rivolgiamo allo specialista di turno con la speranza che ci possa risolvere il problema. Prendere atto consapevol-mente di quali siano i tuoi limiti e di quali siano le tue potenzialità ti offre la possibilità di trovare un nuovo equilibrio nel quale corpo e mente operano insieme per vivere felice-mente.

In questi incontri capirai quali sono i meccanismi che fanno di corpo e mente due facce della stessa medaglia. Imparerai consapevol-mente ad usare il tuo corpo per far star bene la mente e ad usare la mente per far star bene il corpo. In ogni incontro faremo pratica di Yoga della Risata. Il riso fa buon sangue e il sangue buono fa buona anche la mente. In ogni incontro, come esercizio per casa, imparerai una semplice tecnica con la quale allenerai la tua mente a dirigere il corpo verso la salute.

Conduce Daniele Berti: Studioso di Felicità e Counselor ad indirizzo gestaltico integrato, è diventato Leader di Risate nel 2009 con Laura Toffolo.

