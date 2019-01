“Yoga della Risata”: il corso a Tencarola

Martedì 22 gennaio alle ore 21 si terrà il prossimo appuntamento della sessione di “Yoga della Risata” condotto gratuitamente da tre appassionati Selvazzanesi Silvia Cogo, Giancarlo Militello ed Elena Bruni, nella palestra della scuola primaria Don Angelo Bertolin in via Don Bosco 172 a Tencarola.

L’importante progetto dello “Yoga della Risata” a Selvazzano Dentro, che si svolge il primo ed il terzo martedì di ogni mese, intende abbracciare trasversalmente tutta la Comunità coinvolgendo più fasce e aree sociali possibili: uomini, donne, giovani, ma anche pensionati e interi nuclei familiari con genitori e bambini.

«L’iniziativa è assolutamente gratuita – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo – e dà la possibilità di avvicinarsi e praticare una disciplina il cui beneficio è riconosciuto a livello mondiale. Il gruppo che partecipa alle sessioni di “Yoga della Risata” può sperimentare l’energia positiva che ridere scatena in ogni individuo».

«Aspettiamo con gioia il primo ed il terzo martedì del mese perché mai come quest’anno ridere con tante persone in una palestra è un’esperienza da vivere. Grazie ai tre Concittadini insegnanti di questa disciplina, per il loro entusiasmo, la disponibilità e la preparazione, che trasformano ogni incontro in un momento davvero irripetibile di condivisione lasciando tutti i partecipanti a bocca aperta. Si tratta di imparare a ridere e a non giudicare, in una miscela di esercizi di respirazione ed un’attività aerobica che fa bene sia dal punto di vista fisico che da quello psicologico. Ogni martedì c’è una grande partecipazione perché in questa ora di attività si “ricaricano le pile” e si affrontano in modo positivo i giorni che seguono» conclude l’Assessore allo Sport e ai Servizi alla Persona della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi.

Per informazioni

Tel: 049/8733827

Mail: sport@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Facebook: Yoga della risata Selvazzano

Ingresso libero