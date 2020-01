“Yoga della Risata”: il corso a Tencarola

Torna l’appuntamento con “Yoga della Risata” in programma giovedì 23 gennaio, alle ore 21 nella palestra della scuola primaria Don Angelo Bertolin in via Don Bosco 172 a Tencarola.

Per informazioni

Tel: 049/8733827

Mail: sport@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Ingresso libero

Info web

https://www.facebook.com/YogaRisataSelvazzano/

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=561&area=H