“Yoga della Risata”: il corso a Tencarola

Martedì 5 febbraio alle ore 21 si terrà il prossimo appuntamento della sessione di “Yoga della Risata” condotto gratuitamente da tre appassionati Selvazzanesi Silvia Cogo, Giancarlo Militello ed Elena Bruni, nella palestra della scuola primaria Don Angelo Bertolin in via Don Bosco 172 a Tencarola.

L’importante progetto dello “Yoga della Risata” a Selvazzano Dentro, che si svolge il primo ed il terzo martedì di ogni mese, intende abbracciare trasversalmente tutta la Comunità coinvolgendo più fasce e aree sociali possibili: uomini, donne, giovani, ma anche pensionati e interi nuclei familiari con genitori e bambini.

«Continua il successo di questa iniziativa al suo terzo anno di “vita” nella nostra Comunità. – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo – Mi piace ricordare da dove è partito l’interesse, lo studio e la preparazione degli insegnanti che tengono le sessioni di Yoga della Risata: durante la progettazione della formazione per i volontari delle nostre Associazioni una nostra Concittadina molto attiva nel volontariato con la “sua” Selvazzano for Children, nessuno di noi ha dimenticato Cristina Lunardi, il suo contagioso entusiasmo e la sua verve combattiva per i progetti che sosteneva, ha suggerito di inserire una serata sullo Yoga della Risata. Da lì la conoscenza di questa disciplina, l’approfondimento con corsi ad hoc tenuti da Letizia Espanoli, ambasciatrice nel mondo di Yoga della Risata, un po’ in tutta Italia e la formazione di Silvia Cogo ed Elena Bruni che hanno iniziato questa avventura che abbiamo chiamato Selvazzano che ride!».

«Un appuntamento inizialmente settimanale e poi quindicinale che in questi tre anni ha coinvolto tante persone che hanno potuto sperimentare il potere benefico della risata – aggiunge l’Assessore allo Sport e ai Servizi alla Persona della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – E’ una vera e propria disciplina che, attraverso esercizi di respirazione e tecniche specifiche induce la risata con tutti i benefici psico fisici che derivano proprio dal ridere. Da quest’anno il team dei teacher si è arricchito di un nuovo insegnante, Giancarlo Militello formatosi nella scuola di Richard Romagnoli ed il trio funziona davvero benissimo. Le presenze sono importanti e per questo le sessioni di svolgono nella Palestra della scuola Bertolin a Tencarola dove siamo arrivati ad avere fino a 70 persone. Non c’è dubbio: ridere davvero è una cosa seria...e fa bene a tutti!».

Per informazioni

Tel: 049/8733827

Mail: sport@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Facebook: Yoga della risata Selvazzano

Ingresso libero