Nuova sessione di “Yoga della Risata”, incontro a Selvazzano Dentro

Al via la nuova sessione di “Yoga della Risata” dell’anno 2018/2019

Martedì 2 ottobre alle ore 21 al Centro Civico Fabio Presca in via Cristoforo Colombo a San Domenico si terrà un incontro pubblico aperto a tutta la Cittadinanza per conoscere ed approfondire i benefici dello “Yoga della Risata”. L’attività riprenderà martedì 16 ottobre 2018, ogni quindici giorni, il primo ed il terzo martedì di ogni mese, in una nuova location, nella palestra della scuola primaria Don Angelo Bertolin alle ore 21 in via Don Bosco 172 a Tencarola.

Una disciplina che aiuta ad allenare la nostra mente a cogliere con maggior entusiasmo le opportunità della vita, re-imparando a stupirci e a meravigliarci ogni giorno e dando spazio alla volontà di trarre il massimo del benessere dalla risata, come forma di terapia.

L’importante progetto dello “Yoga della Risata” a Selvazzano Dentro intende abbracciare trasversalmente tutta la Comunità coinvolgendo più fasce e aree sociali possibili: uomini, donne, giovani, ma anche pensionati e interi nuclei familiari con genitori e bambini.

“E’ ripartita per il quarto anno consecutivo l’attività di “Yoga della Risata” a Selvazzano. – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo – L’iniziativa è assolutamente gratuita e dà la possibilità di avvicinarsi e praticare una disciplina il cui beneficio è riconosciuto a livello mondiale. Il gruppo che partecipa alle sessioni di “Yoga della Risata” può sperimentare l’energia positiva che ridere scatena in ogni individuo”.

“Si tratta di apprendere la tecnica di ridere anche senza motivo – spiega l’Assessore ai Servizi alla Persona della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – perché la risata indotta fa aumentare la produzione di serotonina, un antidepressivo naturale e provoca una diminuzione degli effetti nocivi dello stress. Ridere quindi significa migliorare le proprie funzioni fisiologiche, l’autostima e le relazioni interpersonali. Sembra un paradosso, ma ridere è davvero una cosa seria e mi auguro che sempre più Cittadini “approfittino” di questa grande ed importante opportunità”.

