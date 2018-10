Incontro yoga per il miglioramento visivo

Esercizi visivi con le pratiche yoga; auto test per l'efficacia del Respiro sulla propria acuità visiva. E ancora possibilità di rilassamento, auto massaggio e memoria visiva per vederci meglio e limitare lo stress visivo. Esercizi all'aperto per apprezzare i benefici della luce naturale e del sole, programma personale per continuare il processo di benessere e miglioramento e stabilizzare il tutto.

Si prega cortesemente di confermare con prenotazione.

Info

Lucia 338 2555999

Naturalens 049 614286 mail: luciayoga08@gmail.com