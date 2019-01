“YogaBimbi con Ale”, lezione di presentazione del corso al Centro Yoga Shakti

Si lavorerà sugli elementi, sui talenti, sul cibo, sugli amici e sulla famiglia. Il tutto giocando con lo yoga nel nuovo corso “YogaBimbi con Ale” in programma da sabato 19 gennaio al Centro Yoga Shakti di Padova, storica scuola di yoga della città.

Il corso

Il corso tenuto dall’insegnante Alessandra Capelli, secondo il metodo Giocayoga®, sviluppato da Lorena Pajalunga, debutterà sabato 19 gennaio con una lezione aperta e gratuita, in programma dalle ore 10.30 alle ore 12.

Il gioco nello YogaBimbi è sempre il centro della pratica, aiuta a migliorare la concentrazione, favorisce la consapevolezza del respiro, è un valido aiuto per la gestione delle emozioni e della socializzazione. Con la pratica risultano stimolate la capacità di apprendimento sia a livello corporeo che di intelligenza emotiva. Lo yoga per bambini non va paragonato a quello che viene proposto agli adulti. La pratica non si concentra solo su asana (posizioni) e meditazione. Lo yoga per i più piccoli è innanzitutto gioco e movimento in gruppo.

Si vuole mantenere e accrescere la capacità di ascolto verso sé stessi e quella di porsi in relazione, favorendo il legame tra i meccanismi del corpo e del pensiero.

La parola alla coach

«Gli strumenti principali di lavoro sono la narrazione di fiabe, che i bambini interpretano attraverso alcune semplici asana (posizioni) che rappresentano animali, elementi della natura, oggetti; le tecniche di Pranayama (respirazione), di rilassamento, oltre a semplici meditazioni» spiega Alessandra Capelli «poi ancora giochi di relazione e di movimento che sviluppano la consapevolezza del corpo e della sua relazione con l’ambiente e con gli altri, momenti dedicati alla condivisione del vissuto personale, momenti creativi che permettono al bambino di esprimere le proprie emozioni e il proprio sentire, giochi di gruppo in cui viene sviluppata la capacità di interazione con gli altri e la fiducia verso gli altri e esercizi di psicomotricità̀ e danza espressiva».

Organizzazione

Il percorso di YogaBimbi è articolato in un ciclo di sei incontri, una volta la settimana, della durata un’ora e mezza il sabato mattina. Ogni incontro ha un tema centrale.

É possibile frequentare anche i singoli incontri.

Per i mesi di gennaio e febbraio i temi saranno:

19 gennaio: lezione aperta

26 gennaio: gli elementi (terra, aria, fuoco, acqua)

2 febbraio: i talenti

9 febbraio: il cibo

16 febbraio: la famiglia

23 febbraio: gli amici

L'insegnante

Alessandra Capelli è laureata in Lingue per la comunicazione internazionale e impiegata. Pratica yoga al Centro Yoga Shakti di Padova dal 2014, seguendo l’insegnamento delle maestre Patrizia Vale e Paola Mioni. Ha conseguito il diploma di Istruttore di GiocaYoga® presso Aiyb - Associazioni Italiana Yoga Bambini di Milano.

Contatti

capelli.ale@gmail.com

Instagram

Facebook