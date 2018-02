YOLO Hip Hop Party allo Story Club

Domenica 25 febbraio - YOLO Hip Hop Party - L’Aperitivo allo STORY

dalle 20 alle 2

STORY ospita YOLO Hip Hop Party

Dopo un tour estivo incredibile, il party hip hop per eccellenza torna a far ballare la domenica dello STORY!

Y O L O: YOU ONLY LIVE ONCE

SI VIVE SOLO UNA VOLTA

HIP HOP PARTY

il meglio della musica Hip hop | R'n'B | Trap | Twerk | Reggeton | Old Skool | Classics

Per iniziare l'aperitivo ci sarà un buffet di benvenuto gratuito per tutti coloro che arriveranno presto.

In console:

Dj ZAX

Vise Mc

Dj Ciso Jr

Ingresso

Ingresso gratuito entro le 21 con free buffet

Dopo le 21: uomo 10 euro, donna 8 euro con una consumazione

Tavoli a partire da 20 euro a persona

Contatti

338.7218987

www.storyclub.it