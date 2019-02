YouTubers Festival con il divulgatore scientifico Adrian Fartade teatro ai Colli

Venerdì 1 marzo ore 21

Teatro ai Colli (via Monte Lozzo – Padova)

Ingresso unico 12 euro

Biglietti ridotti per gli studenti universitari

Info: 3277661425 - info@teatroaicolli.it

Dettagli

Dopo il debutto con Riccardo Dose, il Youtubers Festival, rassegna ideata da Gioele Peccenini e il Teatro Fuori Rotta, continua venerdì 1 marzo alle 21 con un ospite che arriva dal web, ma con un piglio diverso. Adrian Fartade è un attore teatrale e divulgatore scientifico, nato nel 1987, vive in Italia dal 2002, dove si è laureato in Storia e Filosofia all'Università di Siena, specializzandosi in Storia della Scienza e in particolare Storia dell'esplorazione spaziale. Nel 2009 ha creato la piattaforma di divulgazione a tema astronomico Link2universee il canale youtube Link4Universe. Oggi conta 160mila follower, di cui quasi 90mila solo su YouTube. Adriana è un youtuber che ha iniziato questo percorso per raccontare la sua grande passione per la scienza, in particolare legata alle stelle e lo spazio, con l’intento di poterla spiegare con un linguaggio semplice, che potesse arrivare a tutti. Per questo motivo sono nati un sito e un canale YouTube, per poter divulgare delle conoscenze. Da mondo web Link4Universe è diventato uno spettacolo/conferenza, quello che Adrian Fartade porta venerdì a Padova, che spiega come 50 anni fa, nel 1969, 3 astronauti si imbarcarono per il viaggio più coraggioso, folle e straordinario che gli umani avessero mai tentato: lanciati con il razzo più grande e potente mai creato nello spazio. Sarebbero andati fino alla Luna per atterrare sulla superficie, per poi ritornare sani e salvi a casa portandosi campioni della superficie e lasciando dietro esperimenti scientifici ed impronte di un primo "piccolo passo per un uomo, ma grande passo per l'umanità", cambiando per sempre il modo in cui ci pensiamo e guardiamo come specie. Mezzo secolo dopo, riscopriamo quella storia alla vigilia di una nuova era di grandi imprese e viaggi memorabili.

Gallery