Padova Youtubers Festival 2019: QDSS live al teatro ai Colli

Quei Due sul Server, i Rognosi, Tutto Sbagliato, Cose dell'altro Cinema... sono solo alcuni dei canali Youtube di Redez e Synergo, Nicola Palmieri e Mario Palladino.

Oggi vi invitiamo a teatro, non per il nostro nuovo spettacolo (che sta per arrivare), ma per una rassegna youtubica indetta a Padova.

Si parlerà quindi di Youtube e dintorni, ma tranquilli, non mancheranno momenti divertenti!

Evento facebook https://www.facebook.com/events/957420517978935/

https://www.teatroaicolli.it/padova-youtube-festival/stagioni-teatrali/padova-youtubers-festival/blog

https://www.vivaticket.it/ita/event/quei-due-sul-server-qdss-live/126442