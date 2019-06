Yucca Jazz Festival: tre giorni di musica in Piazza Gasparotto

Il Jazz in Piazza Gasparotto! Dopo la grande stagione del Circolo Nadir, che coi suoi giovedì jazz è diventato un punto di riferimento in città e non solo, ecco Yucca Jazz Festival: tre giorni di pregiati ospiti e ottima musica.

Ad aprire ogni serata alle 20, la speciale partecipazione degli studenti jazz del conservatorio Cesare Pollini di Padova.

🎶 giovedì 27

ore 21.30 And Ak Dall

ore 22.30 Molossos

set d'apertura: Simone Bortolami (chitarra), Marco Lenoci (contrabbasso) e Max Verrillo (batteria)

🎶 venerdì 28

ore 21.30 Luca Zennaro solo

ore 22.30 Massimo Chiarella Trio

set d'apertura:

-Riccardo Caroni (sax tenore), Francesco Greggio (chitarra), Nicolò Cappelletto (piano), Denis Bianco (contrabbasso), Massimo Verrillo (batteria)

- Giovanni Fruzzetti (chitarra), Giuseppe Dato (piano), Martino Pistolato (basso elettrico) e Andrea Pellarin (batteria)

🎶 sabato 29

ore 21.30 Francesca Gaza • Lilac for People

set d'apertura:

- Irene Lovato (voce), Giuseppe Dato (piano), Tommaso Piovesan (basso), Francesco De Tuono (batteria)

Giancarlo Blando (chitarra), Enrico Poletto (piano), Marco Buffetti (batteria)

Aspettiamo appassionati e curiosi per un triplo jazzedì en plein air.

🔸 Giovedì 27

- And Ak Dall

And Ak Dall in Wolof, la lingua ufficiale del Senegal, significa godere del tempo, senza affannarsi per il futuro e stando presenti nel momento. È questa la filosofia che Stefano Cosi ha cercato di trasmettere con questo progetto musicale. Brani originali di sua composizione dalle sonorità ariose e trasognanti che cercano il loro spazio nella frenesia della quotidianità.

Stefano, giovane batterista e polistrumentista che ha all’attivo diversi progetti di musica originale che spaziano dal funk al jazz si avvale della collaborazione di Lorenzo De Luca, giovane sassofonista che sta affermandosi sulla scena jazzistica italiana, vincitore della 12º edizione del "Premio Luciano Zorzella" e del Concorso Nazionale "Chicco Bettinardi" nel 2018 con il gruppo Teik Chu.

Stefano Cosi (chitarra, tastiera e caisa drum)

Lorenzo De Luca (sassofono tenore e flauto traverso)

- Molossos

Quartetto di recentissima formazione, Molossos pone al centro del proprio percorso l'improvvisazione, che attraversa i molti pezzi originali scritti dai componenti del gruppo e le rielaborazioni di musiche che appartengono a generi più disparati.

Dimitri Sillato: violino,effetti

Valeria Sturba: violino, effetti, voce

Giuseppe Franchellucci: violoncello, effetti

Stefano Senni: contrabbasso, effetti

🔸Venerdì 28

- Luca Zennaro solo

Luca Zennaro è un chitarrista, compositiore e bandleader nato a Chioggia nel 1997 da una famiglia di musicisti; si appassiona alla musica jazz molto presto, e inizia a esibirsi a 16 anni ad importanti festival come “Il Jazz Italiano per l’Aquila” o a “Venezze Jazz Festival” con musicisti come Stefano Onorati e Stefano Paolini.

Secondo classificato al concorso Internazionale di Riga Jazz Stage 2017; finalista del prestigioso Premio Massimo Urbani, dove vince la borsa di studio per Nuoro Jazz.

Il suo primo disco “Javaskara” è del 2017: con a lui alcuni tra i giovani più talentuosi del Jazz Italiano: Nicola Caminiti al sax alto, Federico Pierantoni al trombone, Nicolò Masetto al contrabbasso e Marco Soldà alla batteria.

Sia come leader della propria band che come side-man, ha suonato nei più prestigiosi festival nazionali e europei.

- Massimo Chiarella Trio

Massimo Chiarella - batteria

Federico Valdemarca - contrabbasso

Marcello Tonolo - Fender Rhodes

🔸 Sabato 29

- Liliac for People

Lilac for People è il progetto della cantante e compositrice Francesca Gaza. Un moderno ensemble composto da otto elementi che affonda le sue radici nel jazz, ma si nutre delle suggestoni del pop e dell’elettronica nel creare un chamber jazz-pop originale e sognante. Le composizioni rappresentano densi viaggi sonori nei quali il racconto della voce di Francesca è sostenuto da un organico multiforme e cangiante, dove la natura acustica degli ottoni, delle pelli e delle corde viene sottilmente manipolata dall’uso dell’elettronica. Le muse ispiratrici di questa concezione musicale sono figure femminili orgogliosamente crossover, non etichettabili sotto un solo genere ma che abbracciano una concezione di musica pop a trecentosessanta gradi, attraverso il rispetto del passato e allo stesso tempo uno slancio verso il futuro: Bjork, Laura Mvula, Becca

Stevens, Kimbra, Maria Schneider, My brightest Diamond.

Nel luglio 2017 il progetto vince il primo premio nazionale di composizione del MIDJ (Musicisti Italiani di Jazz), e a maggio 2018 conquista il primo premio di JazzAlguer Mediterrani diretto da Paolo Fresu.

Lilac è il singolo che precede l'album d'esordio uscito ad aprile 2019.

Francesca Gaza – voce, direzione, composizioni

Jacopo Fagioli – tromba, flicorno, trombone

Francesco Panconesi – sax tenore

Federico D'Angelo – sax baritono, clarinetto basso, basso tuba

Lorenzo Pellegrini – chitarra

Luca Sguera – tastiere, synth, live fx

Alessandro Mazzieri – basso

Mattia Galeotti – batteria

