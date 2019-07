Yucca Fest: Luca Ferraris live in Piazza Gasparotto

L’unica data padovana come bentornato al cantautore preferito dei bar di Padova Di ritorno dal soggiorno messicano durato 8 mesi e dalle svariate collaborazioni in terra latina, reduce dall’infinito “Tour della Madonna” in terra messicana con “Los Pinches Italianos”, Luca Ferraris si esibirà con la seguente formazione:

Luca Ferraris: Piano, charango e voce

Paul Mazzega: Batteria

Pietro Sconza: Contrabbasso

Marco Pellegrino: Fisarmonica

L’ultimo album, La Pressione dei Bar, è stato presentato il 6 luglio dell’anno scorso proprio in Piazza Gasparotto, allo Yucca Fest.; registrato a ottobre 2017 a Padova con la band di sempre e varie collaborazioni, in una sosta dei vari viaggi del cantautore tra Italia e Messico.

Luca Ferraris venerdì 12 luglio ore 22 Piazza Gasparotto, Yucca Fest

Pianista, batterista, percussionista e polistrumentista, il cantautore pordenonese, classe 1980, esordisce nel 2008 come pianista cantautore con l’album Un passante. Dopo “Viaggi senza ritornello” del 2012, il 2015 è l’anno del terzo disco “Sorridenti senza denti”, tappa esemplare della maturazione artistica di Ferraris come paroliere e musicista: un lavoro spontaneo e saltellante, dalle forti tinte swing, folk e klezmer. Del 2016, 2017 e 2018 è il soggiorno messicano accompagnato da nuove contaminazioni musicali e svariate collaborazioni. Tra queste, la produzione del singolo Saverio, una cumbia arrangiata e interpretata insieme a noti musicisti di Oaxaca tra cui i compositori Alessandro Mezzogori (in arte “Babboo”) e Marco Buonamico ma soprattutto l’incontro con la rinomata scuola di musica CECAM, istituzione della comunità indigena Mixe di Tlahuitoltepec e orgoglio dello stato di Oaxaca. È proprio la scuola di musica che lo invita come compositore e cantautore a celebrare i 40 anni della sua attività. Per l’occasione la Banda Filarmonica Ufficiale del CECAM arrangia e suona dal vivo in diverse occasioni alcune canzoni del cantautore. Saluti cordiali

