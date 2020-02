Zagreo, open day all'aula magna dell'Ex Vescovile di Este

Domenica 23 febbraio torna l’Open Zagreo, la giornata aperta che l’Associazione Culturale Zagreo organizza per far conoscere tutte le attività che porterà avanti durante l’anno.

Si tratta di un appuntamento ormai consolidato quello dell’Open Zagreo, un appuntamento molto atteso da soci, simpatizzanti e amici dell’associazione per ritrovarsi e approfondire il lavoro fatto in un anno e ciò che “bolle in pentola” per l’anno che si è avviato.

Durante la giornata saranno ripercorsi gli ultimi 12 mesi di attività dell’associazione e si presenteranno i progetti avviati o in fase di avvio che l’associazione porterà avanti nel corso del 2020.

In diversi momenti il pubblico sarà coinvolto in attività ludiche e teatrali così da poter far provare e avvicinare alle attività dell’associazione tutti coloro che parteciperanno all’iniziativa.

«Questo appuntamento che da anni portiamo avanti con sempre maggior successo e partecipazione di pubblico» dichiara il presidente Emilio Milani «è ormai una tradizione e un momento in cui possiamo festeggiare, insieme a tutti coloro che sono affezionati amici dell’associazione, i nostri progetti. Crediamo infatti che solo condividendo con tutti le nostre attività, possiamo effettivamente portare avanti un percorso teatrale, ma anche culturale e sociale, con sempre maggior forza ed entusiasmo».

L'Open Zagreo si svolgerà domenica 23 febbraio dalle ore 15 presso l'Aula Magna dell'Ex Vescovile, in via G. Garibaldi, 23 a Este (Pd). L'ingresso è libero e aperto a tutti.

Per tutte le informazioni si invita a visitare il sito internet www.zagreo.it, i social network dell'associazione o si può inviare un'email all'indirizzo info@zagreo.it

