Gheorghe Zamfir al Gran Teatro Geox

Domenica 10 dicembre allw ore 15.30 il Gran Teatro Geox ospita Gheorghe Zamfir in concerto, il celebre genio del flauto Pan.

Nella sua carriera ha vinto 120 tra dischi d’oro e di platino e venduto circa 120 milioni di dischi in tutto il mondo. Tra le sue opere più celebri figura la colonna sonora del film "Picnic ad Hanging Rock" di Peter Weir. Molte delle sue esecuzioni sono state utilizzate anche all’interno di altre pellicole come "C’era una volta in America", in cui esegue il brano "Cockeye’s Song" di Ennio Morricone; "Karate Kid" e "Kill Bill vol. 1", nel quale appare il brano "The Lonely Shepherd".

Famoso presso il grande pubblico internazionale negli anni Sessanta, quando fu scoperto dall’etnomusicologo svizzero Marcel Cellier che, durante quel periodo, si interessò profondamente della musica folk romena, e grazie ad una preziosa interazione amichevole con il giovane strumentista che in quel periodo era sempre più interessato da una profonda conoscenza per gli strumenti di natura etnica della famiglia dei flauti, Zamfir decise di dedicarsi definitivamente alla riscoperta e all’utilizzo solistico di strumenti flautistici meno conosciuti ma più antichi come i flauti di Pan, nelle loro diverse taglie. Da quel momento la sua notorietà crebbe sempre di più.

BIGLIETTI

Biglietti disponibili su http://biglietteria.zedlive.com/prenota-map.php?negozio_evento_id=3520​

Premium Vip Gold: intero 46 euro*

Platea numerata: intero 34,50 euro*

Poltrona rialzata: intero 29 euro**

*Ridotto ragazzi 7-10 anni: 23 euro

**Ridotto ragazzi 7-10 anni: 17,50 euro

INFORMAZIONI

http://www.zedlive.com/evento/biglietti-gheorghe-zamfir-padova/