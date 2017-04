Michele Zarrillo al Gran Teatro Geox

Sabato 13 maggio alle ore 21.30 il Gran Teatro Geox ospita in concerto Michele Zarrillo.

Michele Zarrillo è uno dei protagoniste del 67esimo Festival di Sanremo, che lo ha visto partecipare alla gara nella sezione Campioni con il brano “Mani nelle mani”, parte del nuovo album di inediti “Vivere e rinascere”, uscito il 10 febbraio 2017 per Universal Music.

Il cantautore torna a riappropriarsi del suo spazio tra i classici moderni della scena italiana.

"Vivere e rinascere" regala un interprete di grande qualità: oltre alle sue doti di musicista e autore, in questo disco vengono ancora una volta messe in risalto le sue qualità interpretative, toccanti e virtuose allo stesso tempo.

Quest’ultimo lavoro restituisce un autore in grado di offrire la grammatica dell’amore in tutte le sue desinenze e varianti.

Tra i principali collaboratori dell’album: Giampiero Artegiani e Alessandro Canini, insieme a Saverio Grandi, Valentina Parisse, Roberto Pacco, Luca Mattioni, Mario Cianchi, Felice Di Salvo, Marco Rettani, Stefano Colino. Gli arrangiamenti e la produzione sono di Alessandro Canini, che firma con lo stesso Zarrillo.

BIGLIETTI

Poltronissima: intero 40,50 euro

Platea Numerata: intero 34,50 euro

Poltrona Rialzata Extra Comfort - Poltrona Rialzata: intero 29 euro

Ridotto ragazzi 7-10 anni: 23 euro

Biglietti disponibili su http://biglietteria.zedlive.com/prenota-map.php?negozio_evento_id=3230​

INFORMAZIONI

http://www.zedlive.com/biglietti-michele-zarrillo-padova/​