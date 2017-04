The Zen Circus e Fast Animals and Slow Kids a Sherwood Festival

Venerdì 9 giugno Sherwood Festival accoglie sul palco The Zen Circus e Fast Animals and Slow Kids, che si alterneranno sul mainstage.

Gli Zen Circus presenteranno l’ultimo lavoro “La Terza Guerra Mondiale”, il più “power pop” della loro carriera ormai quasi ventennale e forti del precedente tour invernale che ha registrato trenta sold out in tutta Italia.

Il quartetto indie-rock di Perugia FASK presenterà invece il nuovo disco “Forse non è la felicità”, portando in scena uno show energico, adrnalinico e coinvolgente.

DETTAGLI

Apertura cancelli: ore 19.

Inizio concerto Mainstage: ore 21.

THE ZEN CIRCUS

"La Terza Guerra Mondiale Tour"

Dopo otto dischi, un ep e diciotto anni di carriera, The Zen Circus festeggiano la maggiore età con un nuovo grande disco di inediti, “La Terza Guerra Mondiale”, uscito il 23 settembre per La Tempesta Dischi.

“La Terza Guerra Mondiale” è il disco al quale hanno dedicato più tempo in studio, lavorando su ogni piccolo dettaglio, dalle melodie ai testi, dagli arrangiamenti ai suoni.

Sono partiti da quaranta provini e hanno scremato fino ad arrivare alle dieci canzoni che compongono il disco, fino a quando non hanno avuto la sensazione che ognuna avrebbe potuto essere un singolo. “La Terza Guerra Mondiale” è, per questo, il disco più “power pop” di The Zen Circus.

Gli arrangiamenti sono fatti esclusivamente di chitarra, basso, batteria e voci: per la prima volta in un disco Zen non ci sono tastiere aggiunte, synth, archi o fiati e, se qualche volta può sembrare, si tratta di chitarre o voci filtrate ed effettate: una scelta volta a poter portare dal vivo il disco nella sua forma originale.

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS

"Forse non è la felicità Tour"

Tornano a calcare i palchi d’Italia i Fast Animals And Slow Kids, a un anno di distanza dallo straordinario successo di “Alaska Tour”, terminato con sei sold out e 2.800 paganti all’ultimo concerto all’Alcatraz di Milano.

La band, affermatasi negli anni come una delle più solide ed originali rock band del panorama indipendente italiano riparte con il "Forse non è la felicità Tour", che toccherà quasi ogni regione d’Italia, facendo tappa nei migliori live club della Penisola.

Un disco energico e dalle importanti contaminazioni, nato in assoluta libertà espressiva, che sviluppa, con sorprendente continuità rispetto ai dischi precedenti, una risposta ai disordini che la vita impone.

BIGLIETTI

Prevendite 10 euro + d.d.p. su https://www.sherwood.it/ecommerce/showCart

Ingresso alla porta 10 euro.

A breve biglietti disponibili anche su www.ticketone.it

Al termine del concerto ingresso "1 euro può bastare".

INFORMAZIONI

