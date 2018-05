The Zen Circus a Sherwood Festival

Giovedì 14 giugno Sherwood Festival accoglie sul palco The Zen Circus con opening act di Universal Sex Arena.

Orari

Apertura cancelli: ore 19

Inizio concerto Mainstage: ore 21

The Zen Circus // Universal Sex Arena

The Zen Circus

Universal Sex Arena

The Zen Circus

Con l’ultimo album, “La Terza Guerra Mondiale”, The Zen Circus hanno superato tutti i loro record, entrando direttamente al sesto posto della classifica FIMI/Gfk dei dischi più venduti in Italia, aumentando la loro già ampissima fanbase e incantando la critica, che li aveva sempre premiati. Dopo 66 date in tutta Italia in 10 mesi, per oltre 98mila presenze, The Zen Circus annunciano l’uscita del loro nuovo disco di inediti, “Il fuoco in una stanza”, il 2 marzo, per Woodworm Label e La Tempesta Dischi, distribuzione Artist First.

Gli Zen Circus sono un punto di riferimento della scena indipendente italiana: in 18 anni si sono costruiti una credibilità condivisibile da pochissimi altri artisti nostrani, grazie all’attività live più urgente e di qualità che si possa immaginare (oltre mille concerti) e al successo di tutti i dischi pubblicati (9 album e un ep). Il loro talento è stato riconosciuto anche da importanti artisti internazionali, che hanno scelto di collaborare con loro, come i Violent Femmes, i Pixies e i Talking Heads.

Universal Sex Arena

Universal Sex Arena è una band fondata sulla performance live nella sua componente più fisica, meccanica, urgente. Durante i concerti, hanno bisogno di scambiare la loro energia con le altre persone presenti: a loro disposizione ci sono la musica ed il corpo. Ogni spettacolo rappresenta qualcosa che potrebbe non ripetersi. I concerti sono muscolari, positivi, intensi: spesso non calcolabili a priori.

Dal momento della formazione, Universal Sex Arena si basa sul songwriting di Voiture Tempo.

Il loro terzo album, registrato e prodotto da Maurizio Baggio (The Soft Moon, Merchandise, EMA) e Voiture Tempo, vede la partecipazione di persone speciali tra cui Luca Ferrari dei Verdena ed Elli De Mon.

Biglietti

Prevendite a 17 euro + d.d.p.

Alla porta: 17 euro

I diciottenni iscritti all'applicazione 18app potranno acquistare i biglietti dello Sherwood Festival avvalendosi del Bonus Cultura accedendo al seguente indirizzo http://www.ticketone.it/18app.

Al termine del concerto ingresso "1 euro può bastare"

Informazioni

Canali ufficiali del festival:

