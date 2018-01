Degustazione dei vini Zenato e incontro con il produttore al Panoramic Hotel Plaza

Sabato 3 febbraio alle ore 17.30 il Panoramic Hotel Plaza di Abano Terme ospita una degustazione e incontro con il produttore dedicata all’azienda vitivinicola Zenato.

Nelle antiche terra del Lugana e della Valpolicella fonda le proprie radici l’azienda vitivinicola Zenato, in luoghi dal clima mite e dal grande fascino. Dal profondo legame della famiglia Zenato con il territorio e dalla grande passione nacque nel 1960 un’azienda conosciuta oggi in oltre sessanta Paesi del mondo per i suoi vini di altissima qualità.

LA DEGUSTAZIONE

Nella degustazione dei quattro calici Zenato sarete accompagnati da Domenico Cozzupoli, che presenterà l’azienda, e da Luigi Governo, sommelier e relatore FISAR Padova.

Vini in degustazione:

S. Cristina Lugana DOC

Valpolicella Classico Superiore DOC

“Ripassa” Valpolicella Ripasso DOC Superiore

Amarone della Valpolicella Classico DOCG

In abbinamento ai vini proposti verrà servito del finger food a cura dello chef.

COSTI

Intero: 20 euro a persona

Associati FISAR, AIS, ONAV, FIS: 15 euro a persona (con pagamento in loco il giorno stesso dell'evento). Ogni associato potrà portare alla degustazione un accompagnatore che godrà della tariffa ridotta.

I posti sono limitati. Obbligatoria la prenotazione.

Durante la degustazione sarà attivo un servizio di baby-sitting.

INFORMAZIONI

Per informazioni e prenotazioni

Lovivo Tour Experience

049.2969340 - 333.9945288 - info@lovivo.it