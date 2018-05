“Zero, vuoto, nulla, silenzio. Il fascino dell’assenza” al Bo

“Zero, vuoto, nulla, silenzio. Il fascino dell’assenza” è il titolo dell’attesissimo incontro del ciclo “Universa - Patavina Libertas, tra scienze e arti” che vede protagonisti - martedì 29 maggio alle ore 17.30 in Aula Magna “Galileo Galilei” di Palazzo Bo via VIII febbraio 2 a Padova - Claudio Bartocci, Andrea Tagliapietra, Piero Martin e il Massimo Donà Trio.

Ognuno parlerà del suo “zero”, per il matematico Claudio Bartocci (Università di Genova) è 0; per il filosofo Andrea Tagliapietra (Università Vita e Salute-San Raffaele) è il nulla; per il fisico Piero Martin (Università di Padova) è il vuoto; a loro si aggiunge la voce - e il suono - dei musicisti del Massimo Donà Trio, che nello zero individuano il silenzio. Claudio Bartocci, Andrea Tagliapietra e Piero Martin sono anche gli autori del libro “Zerologia. Sullo zero, il vuoto e il nulla” in cui si spiega come la macchina della conoscenza umana ha bisogno della grammatica del non. Perché lo zero, il vuoto e il nulla ci consentono di sporgerci su ciò che non sappiamo ancora, su quel non sapere che sempre circonda ciò che crediamo di sapere. Infatti per paradosso si ha bisogno di un numero per il «non essere», di un «vuoto» per riempire la nostra vita quotidiana e immaginare una frontiera della fisica moderna, e un’assenza, una mancanza, una negazione effervescente e pensosa per attrarci fino ai bordi del mondo.

Claudio Bartocci insegna Fisica matematica, Geometria differenziale e Storia della matematica nell’Università di Genova. Piero Martin insegna Fisica sperimentale nell’Università di Padova. È responsabile di una task force europea su esperimenti di fusione termonucleare controllata, promossa dal Consorzio Eurofusion. Andrea Tagliapietra insegna Storia della filosofia, Storia delle idee e Filosofia della cultura nell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

“Zero, vuoto, nulla, silenzio. Il fascino dell’assenza” fa parte di Universa “Patavina Libertas, tra scienze e arti”, un ciclo speciale di eventi dedicati in particolare alle interazioni fra conoscenze di ambiti diversi in cui personaggi della cultura, dell’arte e della letteratura dialogano con scienziati interagendo su un tema comune affrontato da angolature differenti. Interculturalità, contemporaneità, intercambiabilità, per una più ampia divulgazione dei saperi. Approcci e modi diversi di vedere e raccontare l’arte, la cultura, la scienza.

Info utili

Partecipazione libera, su registrazione. E’ consigliato presentarsi 10 minuti prima dell’inizio dell’evento. Per motivi di sicurezza è necessario depositare borse e zaini fuori dall’Aula Magna.

Info web

http://ilbolive.unipd.it/zero-vuoto-nulla-silenzio-fascino-dellassenza